Glennis Grace enthousiast ontvangen op Schiphol

Glennis haalde de finale van de talentenjacht maar kreeg niet genoeg stemmen van het Amerikaanse publiek om die te winnen. Ze was na afloop toch tevreden.

De zangeres wil in eigen land even bijkomen van alle hectiek rond de Amerikaanse tv-show. Ze heeft ook nog enkele optredens in Nederland, zoals het Whitney Tribute begin oktober in Afas Live in Amsterdam. Tegelijkertijd werkt ze aan plannen voor een Amerikaanse tour.