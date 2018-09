VNO-NCW pleitte zelf voor 'geniepige' belastingplannen kabinet

Ook de voorzitter van ondernemersvereniging ONL reageerde woest op de maatregel. "Hoe kunt u verwachten dat ondernemers accepteren dat u, op geniepige wijze, onaangekondigd de lasten flink verhoogt?" schrijft Hans Biesheuvel in een brief aan minister Hoekstra van Financiën. Volgens Biesheuvel heeft het kabinet nooit eerder aangegeven dat het over de stap nadacht, niet in gesprekken, niet in verkiezingsprogramma's en niet in het regeerakkoord.

Afstel en uitstel

Volgens het ministerie zit er juist wel een gedachte achter de maatregel: "Door bovenmatig lenen te belasten en daarmee te ontmoedigen, wil het kabinet belastinguitstel en -afstel tegengaan".

In de praktijk moeten 23.000 directeuren-grootaandeelhouders door het besluit van het kabinet belasting gaan betalen, stelt VNO-NCW. Het gaat om leningen die ze bijvoorbeeld gebruiken in aanvulling op hun loon of voor een hypotheek.

Volgens het ministerie van Financiën is het effect een stuk kleiner. 90 procent van de ondernemers in Nederland heeft schulden die kleiner zijn dan een half miljoen euro, zeggen woordvoerders van het ministerie. "En leningen die gebruikt zijn om een bestaande eigen woning te financieren zijn uitgezonderd."