Kabinet treft bv's om gat in begroting te dichten

Het kabinet heeft om een sluitende begroting te krijgen, op het laatste moment een fiscale maatregel genomen die eenmalig 1,8 miljard euro moet opleveren. Door die maatregel moeten directeuren-grootaandeelhouders met een schuld bij hun eigen bv, over bedragen boven de 500.000 euro belasting gaan betalen.

De maatregel staat in de Miljoenennota en was volgens het ministerie van Financiƫn nodig omdat in het regeerakkoord afspraken zijn gemaakt over lastenverlichting. "Maar sindsdien heeft het kabinet aan de inkomstenkant te maken gehad met tegenvallers", zegt een woordvoerder. Zo bleek de afschaffing van de dividendbelasting 500 miljoen euro duurder uit te pakken dan aanvankelijk gedacht.

Eenmalig gedragseffect

De maatregel moet ingaan in 2020 en gaat structureel 50 miljoen per jaar opleveren. De extra 1,8 miljard die voor volgend jaar wordt verwacht noemt het ministerie een "te verwachten gedragseffect" omdat het eenmalig tot extra belastinginkomsten leidt.

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat een directeur-grootaandeelhouder in een zogenoemde rekening-courant geld opneemt van de besloten vennootschap. Als dat gebeurt, ontstaat er een schuld van de directeur-grootaandeelhouder aan de bv.

"De bv heeft dus een vordering op de aandeelhouder, waar die op zijn beurt nog geen belasting over hoeft te betalen", legt belastingadviseur Arjo van Eijsden van EY uit. De impact als het kabinet bedragen op zo'n rekening-courant van boven de 500.000 euro gaat belasten, zal volgens hem enorm zijn. "In de praktijk zie je deze vorm heel veel voorkomen. De hoogte van die 1,8 miljard laat in zichzelf al zien hoe vaak. Wij verwachten dan ook dat dit in de praktijk veel mensen pijn gaat doen."