Ondernemers boos over 'geniepige' belastingplannen kabinet

Ondernemers zijn boos over een fiscale maatregel die het kabinet op het laatste moment heeft genomen om de begroting rond te krijgen. Meerdere belangenverenigingen voor ondernemers hebben zich inmiddels fel tegen de plannen uitgesproken.

Het gaat om het besluit om directeuren-grootaandeelhouders belasting te laten betalen als ze meer dan 500.000 euro van hun eigen bv lenen, bijvoorbeeld om - tegen gunstige voorwaarden - een huis te financieren. Volgens Hans Biesheuvel, de voorzitter van Ondernemend Nederland, komt dat uit de lucht vallen.

"Hoe kunt u verwachten dat ondernemers accepteren dat u, op geniepige wijze, onaangekondigd de lasten flink verhoogt?" schrijft hij in een brief aan minister Hoekstra van Financiën. Volgens Biesheuvel heeft het kabinet nooit eerder aangegeven dat het over de stap nadacht, niet in gesprekken, niet in verkiezingsprogramma's en niet in het regeerakkoord.

Ook MKB-Nederland zag de maatregel niet aankomen. "Die is er, ik zou bijna zeggen, tussengefietst", zei voorzitter Jacco Vonhof tegen radiozender BNR. "Als je ziet wat dat betekent voor heel veel ondernemers, daar is gewoon niet over nagedacht."

23.000 leningen

De organisatie denkt dat het plan ervoor zal zorgen dat er minder geïnvesteerd zal worden in ondernemingen, wat de groei en werkgelegenheid kan remmen.

In de praktijk moeten 23.000 directeuren-grootaandeelhouders door het besluit van het kabinet belasting gaan betalen, stelt VNO-NCW. Het gaat om leningen die ze bijvoorbeeld gebruiken in aanvulling op hun loon of voor een hypotheek.

Inmiddels hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een gesprek aangevraagd met staatssecretaris Menno Snel van Financiën om te praten over het plan en "de negatieve effecten die kunnen optreden in bestaande situaties". Ze zullen binnenkort om tafel zitten voor overleg.