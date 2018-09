Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans sprak de mensen bij het station kort toe. "We kunnen hier helemaal niets aan doen", zei ze. "Het enige dat we kunnen doen is samen huilen, elkaar troosten, alle tegenstellingen vergeten en elkaar vinden in het verdriet."

Stapvoets

Terwijl ze sprak rinkelden de spoorbomen vanwege een passerende trein. Volgens de burgemeester had de NS toegezegd tijdens de herdenking de treinen stapvoets te laten rijden.