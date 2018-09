'Groeien, groeien, groeien': de andere kant van de Efteling

Toch is uitbreiden voor de Efteling de enige optie. Het attractiepark mag volgens eigen regels niet meer dan 11 procent van de grond bebouwen. "Die 11 procent is bijna bereikt", zegt Femke van Es van de Efteling. "De natuurlijke sfeer maakt ons park uniek ten opzichte van bijvoorbeeld Disneyland. Dat willen we behouden en dus kunnen we alleen meer attracties bouwen, als we ook meer ruimte hebben."

Dat omwonenden zich zorgen maken, begrijpt Van Es: "Het gaat over uitzicht, geluidsoverlast en verkeer. Maar we proberen een zo goed mogelijke buur te zijn, en de overlast tot het minimale te beperken. Bovendien is er nu een kwaliteitsplan, met daarin beschreven hoe de overgang tussen woonwijk en park er precies gaat uitzien."