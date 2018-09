Ministerie trekt miljoenen uit voor schikkingen na vaccin Mexicaanse griep

Het kabinet heeft 5 miljoen euro uitgetrokken als schadevergoeding voor mensen die ernstig ziek zijn geworden na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.

Het gaat volgens de Volkskrant om een groep van zeven tot elf mensen die als baby of peuter het vaccin Pandemrix kreeg toegediend en daarna narcolepsie kreeg. Narcolepsie is een zeldzame aandoening in de hersenen waardoor de patiƫnt op elk willekeurig moment in slaap kan vallen. De ziekte is niet te genezen, maar symptomen kunnen met medicijnen wel worden bestreden.

In 2009, toen de Mexicaanse griep wereldwijd alarmbellen deed afgaan, kregen meer dan een half miljoen kinderen in Nederland Pandemrix. Later bleek uit Zweeds onderzoek dat narcolepsie vaker voorkomt bij kinderen die het vaccin toegediend hebben gekregen. Andere onderzoeken laten tegenstrijdige resultaten zien. Een oorzakelijk verband is nooit vastgesteld.

Minister Schippers van Volksgezondheid gaf in 2014 opdracht om tot een schikking te komen, zonder aansprakelijkheid te erkennen. Deze "zorgvuldige" procedure is op de begroting naar 2019 doorgeschoven omdat het raadplegen van onder meer onafhankelijke deskundigen "meer tijd vergt dan voorzien".