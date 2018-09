Australisch jongetje opgepakt dat naalden in aardbeien stak

In Australië is een jonge jongen opgepakt in verband met het politieonderzoek naar naalden die zijn aangetroffen in fruit. Hij heeft toegegeven dat hij voor de grap naalden in aardbeien heeft gestoken. Hoe oud het jongetje uit de deelstaat New South Wales is, is niet bekendgemaakt.

De afgelopen dagen zijn in Australië op veel plaatsen de aardbeien uit de schappen gehaald omdat er naalden in het fruit zijn aangetroffen. Tot dusver zijn in vijf Australische deelstaten naalden gevonden in aardbeien. Ook in andere fruitsoorten zaten naalden.

De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat er in het hele land zo'n 100 meldingen zijn van naalden in fruit. In de meeste gevallen zou het gaan om vals alarm of een flauwe grap, mogelijk geïnspireerd door het vele nieuws over de aardbeien.

De Australische premier Scott Morrison veroordeelde de daad van de jongen in harde bewoordingen: