Australië in de ban van naalden in fruit

In Australië hebben supermarktklanten nu ook naalden aangetroffen in een appel en een banaan. Eerder werden al op verschillende plekken naalden in aardbeien gevonden.

De vondsten in de appel en de banaan werden gedaan door klanten van twee verschillende supermarkten in Sydney. De politie onderzoekt of er na-apers aan het werk zijn die zijn geïnspireerd door het nieuws over de aardbeien.

"Dit zijn serieuze misdaden en je riskeert hiermee een celstraf van tien jaar", zo waarschuwt de politie de na-apers in lokale media.