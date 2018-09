60.000 euro beloning uitgeloofd om aardbeiensaboteur te vinden

In Australiƫ hebben de autoriteiten een beloning uitgeloofd van zo'n 60.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van een aardbeiensaboteur. Volgens de politie gaan zes Australische aardbeienmerken ervan uit dat iemand naalden en spelden in hun aardbeien heeft gestopt.

"Iemand probeert de industrie te saboteren, en dat gebeurt door de levens van baby's, kinderen en gezinnen in gevaar te brengen", zei de premier van de deelstaat Queensland op een persconferentie. De aardbeien zijn waarschijnlijk door een leverancier uit Queensland aan de verschillende merken geleverd.

Aardbeienprijs gehalveerd

De politie raadt consumenten in Australiƫ aan om aardbeien eerst te snijden voor ze worden gegeten.

Verschillende supermarkten hebben alle aardbeien uit de schappen gehaald. De aardbeienprijs in het land is gehalveerd, melden lokale media, en ver onder de kostprijs terechtgekomen. Boeren, die juist nu in het oogstseizoen zitten, moeten daardoor duizenden kilo's aan aardbeien vernietigen.