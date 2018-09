Hongaarse regering komt met televisiespotjes tegen Sargentini

Bij de laatste verkiezingen in april dit jaar, kreeg Orbáns partij Fidesz 48,8 procent van de stemmen. Dat bleek genoeg voor een twee derde meerderheid in het parlement voor de partij, vanwege de samenstelling van kiesdistricten die Orbán eerder grondwettelijk in zijn voordeel had aangepast.

Journalist Aron Ambrozy van pestisracok.hu, een nieuwswebsite die de lijn van de regering volgt, noemt het Europees Parlement een circus. "Daar zitten krankzinnige mensen die onzinnige dingen zeggen, het is een totaal onbelangrijk parlement", zegt hij. Hij vindt dat de EU zich niet met Hongaarse zaken mag bemoeien en dat "Hongarije Hongarije moet blijven".

Orbáns kiezers zijn vooral tevreden met het harde asielbeleid en de anti-migratielijn van de regering. Na het optrekken van een dubbel grenshek aan de zuidgrens met Servië, komen nog nauwelijks vluchtelingen en migranten het land in. Orbán-supporters zien het Sargentini-rapport als een poging van Brussel om Hongarije migranten op te dringen.

Migratie als rookgordijn

"De EU moet ons niet dwingen te doen wat zij willen", zegt een man op een straatfestival in Boedapest. "Laat de mensen hier zelf beslissen wat ze willen." Veel Hongaren voelen zich gesterkt door andere landen in Europa waar ook steeds minder steun is voor migratie. "In Brussel mogen ze ons niet", zegt een andere man. "In Europa houden ze van ons."

Zsuzsa Sandor, oud-rechter en publicist, zegt dat Orbán's migratieretoriek vooral een rookgordijn is om de andere punten van kritiek te verhullen. "Hij gooit alles op migratie. Hij interpreteert het Sargentini-rapport als iets van de mensen die Europa willen laten volstromen met migranten", zegt ze.