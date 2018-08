Hongaars HirTV in één dag van kritische zender naar regeringsspreekbuis

Kritische media moeten steeds vaker het veld ruimen in Hongarije. Ze sluiten de deuren of worden opgekocht door regeringsgezinde mediatycoons. Eerder dit jaar werd de oudste krant van het land, Magyar Nemzet, opgeheven. Nu is ook een van de laatste kritische televisiezenders verleden tijd.

HirTV werd op 1 augustus overgenomen door een zakenman die bevriend is met premier Viktor Orbán. Van de één op de andere dag veranderde het van een kritische zender in een spreekbuis van de regering.

"Ze hadden een lijst met namen. We werden één voor één in een kamertje geroepen," vertelt eindredacteur Gyorgy Szombor vanaf de bank in zijn woonkamer in Boedapest. Het is drie weken na de controversiële overname die de hele Hongaarse mediawereld op z'n kop zette. "De boodschap was helder: ik was ontslagen."

Mitra Nazar sprak in Boedapest met Szombor over hoe het medialandschap in Hongarije verandert: