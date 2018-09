Glennis Grace is in LA deel van een gelikt tv-spektakel

Zodra de reclame begint, stroomt het podium vol met tientallen medewerkers in zwarte T-shirts die decorstukken af- en aan slepen. Daar middenin staat de volgende finalist alvast klaar. En ondertussen worden special effects getest. Het lijkt een chaos, maar dat is het niet. Terwijl metershoge vlammen nog doven, staan er nog twintig seconden op de klok. Darren: "Come on crazy and over the top".

Het volgende optreden. Een violist, acrobaten, stand-up comedians, een operazanger en dan Glennis Grace. De jury is vanavond niet zuinig met grote woorden. "Amazing", "absolutely sensational", "life-changing". En volgends jurylid Cowell: "De beste finale waar ik ooit bij ben geweest!"

Grace is na afloop tevreden over haar eigen optreden, vertelt ze backstage. Of het genoeg was voor de winst, horen we komende nacht. Dan wordt er nog één keer een show opgetuigd om de winnaar bekend te maken.