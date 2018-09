Wilders: Kuzu is het vergif van deze samenleving

'Rutte knettergek'

De PVV-leider besteedde een groot deel van zijn bijdrage aan de islam. "Wie in Nederland heeft ooit gevraagd om zo veel islam in dit land?" Wilders vroeg zich af of premier Rutte knettergek is geworden door "in vijf jaar 400.00 niet-westerse allochtonen in Nederland toe te laten". De PVV kondigde een initiatiefwet aan om islamitische uitingen in Nederland te verbieden. Andere Kamerleden reageerden zeer kritisch op dat plan.

Wilders heeft weinig goede woorden over voor de plannen van de regering. Hij vindt dat het kabinet verkeerde keuzes maakt en te weinig doet voor "de Nederlander die het nu zo moeilijk heeft". Volgens hem verdienen Nederlandse gezinnen meer dan "de paar kruimels die het kabinet ze nu geeft".