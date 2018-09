'Het leek alsof een glasbak van grote hoogte naar beneden was gegooid'

"Ik wilde met mijn vrouw en kleinzoon langs de DekaMarkt", zegt de ooggetuige tegen NH Nieuws. "We parkeerden de auto op de derde verdieping van de parkeergarage. Toen we beneden uit de lift kwamen, stortte een deel van de garage in. Het leek op een aardbeving: de hele DekaMarkt stond een seconde of tien te trillen. Als ik vijf minuten later was gekomen, was het anders afgelopen."

Hij is te spreken over de alertheid van de supermarktmedewerkers. "De mensen van de DekaMarkt wisten iedereen in heel korte tijd de winkel uit te krijgen. Buiten zag iedereen pas wat er aan de hand was. Ik dacht zelf eerst aan een gasexplosie."

Zijn auto, inclusief rijbewijs en andere papieren, staat nog steeds in de garage, maar hij mag er voorlopig niet naartoe. "Ik denk dat ik hem de eerste weken nog kwijt zal zijn. Ach ja, het is blik en het is verzekerd."