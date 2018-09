Parkeergarage Almere Stad per direct dicht vanwege scheuren

De Metropolegarage in Almere Stad is per direct afgesloten. Volgens de gemeente is dat gebeurd nadat er in de loop van de middag scheuren waren ontdekt in het beton van een aantal pilaren van de garage.

Autobezitters die hun auto in de garage hebben geparkeerd, kunnen die vandaag niet meer ophalen. Wanneer dit wel weer kan, is nog onbekend. Hoeveel auto's er binnen staan, is volgens Omroep Flevoland ook niet bekend. De garage, pal bij een groot winkelcentrum, biedt plek aan 414 auto's.

Eindhoven Airport

Een bouwkundig constructeur heeft de garage geïnspecteerd. Daarbij is gebleken dat op meerdere verdiepingen scheuren in het beton zitten. Waardoor die zijn ontstaan is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk of de bouwconstructie van de garage lijkt op die van een parkeergarage bij Eindhoven Airport, die op 27 mei 2017 voor een deel instortte.

Morgen wordt begonnen met het plaatsen van stutten in Almere Stad. Hoelang de garage gesloten blijft, moet nog blijken.