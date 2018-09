Deel paarden Oostvaardersplassen verhuist, veel edelherten worden afgeschoten

Om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te dringen tot maximaal 1100, wordt een groot aantal edelherten afgeschoten en wordt een aantal konikpaarden verhuisd. Dat heeft de provincie Flevoland besloten.

Op 11 juli hadden Provinciale Staten al besloten dat het aantal grote grazers moest worden verminderd. Nu is besloten hoe dat gaat gebeuren.

Daarvoor is advies van deskundigen gevraagd. Die zeggen dat de paarden kunnen worden gevangen en herplaatst in andere gebieden, maar dat dat voor edelherten te veel stress oplevert. Daarom is besloten dat Staatsbosbeheer edelherten gaat afschieten. Daarmee wordt na de bronsttijd begonnen, dus op zijn vroegst eind oktober.

Hoeveel edelherten er precies afgeschoten moeten worden is nog niet bekend. Er moeten er 490 overblijven, conform een advies van de commissie-Van Geel afgelopen voorjaar. Afgelopen april waren er 1470 edelherten. In oktober is er, zoals elk jaar, een nieuwe telling.

Vangkraal

Mensen van de Wageningen Universiteit hebben de afgelopen maanden de situatie van de konikpaarden onderzocht en geconcludeerd dat die volgend voorjaar een nieuw onderkomen kunnen krijgen. De komende tijd zal een vangkraal gebouwd worden waar de paarden opgevangen worden en bijgevoerd tot ze in kleine groepjes kunnen worden verhuisd. Staatsbosbeheer bekijkt of ze kunnen worden verhuisd naar bijvoorbeeld Rusland, Spanje of Bulgarije.

Wat grote grazers betreft leven in de Oostvaardersplassen behalve konikpaarden en edelherten ook heckrunderen. Hun aantal kan gelijk blijven, zegt de provincie.