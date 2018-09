Poetin en Erdogan eens over gedemilitariseerde zone in Idlib

Rusland en Turkije zijn het eens geworden over een gedemilitariseerde zone in de Syrische provincie Idlib. President Poetin heeft met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan een akkoord gesloten over een bufferzone tussen het Syrische regeringsleger en de rebellen. Ook de Syrische regering is het eens met de deal.

De zone wordt op 15 oktober ingesteld en zal worden bewaakt door Russische en Turkse militairen. Het gebied is zo'n 15 tot 20 kilometer breed. Alle zware wapens zullen uit het gebied worden verwijderd. "Radicale rebellen", zoals die van terreurgroep Jabhat al-Nusra, moeten zich volgens Poetin ook terugtrekken.

'Wereld betaalt de prijs voor Idlib'

Erdogan waarschuwde onlangs dat de wereld de prijs zou betalen voor een bloedbad in Idlib. Hij pleit al langer voor een bestand in de noordwestelijke Syrische provincie. Vanuit Idlib vluchten veel mensen naar Turkije.

Idlib geldt als het laatste strijdtoneel van de oorlog in Syrië. Rusland en Iran steunen het Syrische leger en zijn voorstander van een militair offensief om het gebied te veroveren op de rebellen. Turkije wil juist een wapenstilstand.

Volgens Erdogan vormt de Koerdische militie YPG een nog groter gevaar voor Turkije dan de situatie rond Idlib. Al maanden wordt gewaarschuwd voor een humanitaire ramp in het Syrische rebellenbolwerk.

Het is onduidelijk hoelang de gedemilitariseerde zone moet standhouden.