Grote internationale zorgen over dreigende humanitaire ramp in Idlib

De VN-Veiligheidsraad komt vrijdag bijeen om te praten over de situatie in de Syrische provincie Idlib. De Russen gaan die dag met Iran en Turkije om tafel over hetzelfde onderwerp. Er zijn steeds meer zorgen over Idlib, in het noordwesten van het land.

De Syrische president Assad bereidt zich met Russische steun voor op de herovering van de provincie. Idlib is het laatste prominente bolwerk dat in handen is van gewapende rebellengroepen. Sinds vorige week liggen er tientallen Russische schepen en vliegtuigen in de Middellandse Zee voor een grote militaire oefening, maar of het daadwerkelijk om een oefening gaat, is niet duidelijk.

Volgens een rebellenleider en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie gevestigd in Groot-Brittannië die zich baseert op lokale bronnen, hebben Russische toestellen gisteren weer luchtaanvallen uitgevoerd op Idlib. De laatste luchtaanvallen dateerden volgens het Observatorium van 15 augustus.

Veel vluchtelingen

In Idlib vormen rebellen geen gesloten front tegen het regime van Assad, ze vechten ook tegen elkaar om de macht in het gebied. Met hulp van bondgenoten Rusland en Iran heeft Syrië de laatste tijd steeds meer terrein heroverd. Veel rebellen en hun families zijn vanuit die gebieden naar de provincie Idlib gegaan of daarheen geëvacueerd.

Naar schatting leven er honderdduizend strijders en 1,5 miljoen vluchtelingen in het gebied. Samen met de oorspronkelijke bewoners wonen er momenteel 2,5 tot 3 miljoen mensen in Idlib.

Terughoudendheid

De Amerikaanse president Donald Trump riep gisteren op tot terughoudendheid. Volgens hem moet Assad Idlib niet roekeloos aanvallen. "De Russen en Iraniërs zouden een grote humanitaire fout maken door deel te nemen aan deze mogelijke menselijke tragedie. Honderdduizenden mensen kunnen gedood worden'', schreef Trump op Twitter.