Prinsjesdag: waar gaat het morgen over en waarover juist niet?

Voor premier Rutte is het inmiddels gesneden koek, maar een deel van de leden van zijn derde kabinet maakt morgen zijn debuut in de Ridderzaal. Het is de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, de eerste van het kabinet-Rutte III.

In de Troonrede en de Miljoenennota presenteert het kabinet morgen zijn plannen voor volgend jaar, samen met de verwachte kosten en opbrengsten. Een deel daarvan lekte vorige week al uit. De plannen komen voort uit de afspraken die VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vorig jaar vastlegden in het regeerakkoord. Wat kunnen we nog meer verwachten?

Politiek verslaggevers Ron Fresen en Xander van der Wulp wagen zich aan een voorspelling over de Troonrede. Op dat moment loopt toevallig premier Rutte langs over het Binnenhof. Zonder Troonrede: "Die is al lang af."