Miljoenennota: economie groeit 2,6 procent, maar 'we zijn er nog niet'

"De rijksbegroting is van ons allemaal, en is voor ons allemaal. Dat moet ook gelden voor de economische groei". Minister Hoekstra van Financiën schrijft dat in het voorwoord van de Miljoenennota, de samenvatting van de kabinetsplannen voor Prinsjesdag die in het bezit is van RTL Nieuws.

De economie groeit volgend jaar met 2,6 procent, is de verwachting. Hoekstra schrijft dat het kabinet wil dat mensen kunnen voelen dat het beter gaat. "Daarom gaat meer dan 95 procent van de Nederlandse huishoudens er volgend jaar op vooruit."

De brexit en de kans op handelsconflicten bedreigen de op zich sterke welvaart, meldt Hoekstra. "Het kabinet bereidt Nederland voor op zulke economische tegenwind door de overheidsfinanciën in 2019 verder op orde te brengen. Maar we zijn er nog niet." Hoekstra waarschuwt ook voor een hoge overheidsschuld, waar nog wel wat aan moet gebeuren.

Koopkracht

Uit een ander uitgelekt Prinsjesdagstuk, de Macro-Economische Verkenningen, bleek gisteren via de NOS dat de koopkracht volgens de berekeningen volgend jaar gemiddeld met 1,5 procent stijgt.

Het AD kon daar later aan toevoegen dat huishoudens met middeninkomens en alleenverdieners er volgend jaar het meest op vooruit gaan, en mensen met lagere inkomens het minst.

Ophef

De Tweede Kamerleden kregen vanavond rond 18.00 uur een stick met de Prinsjesdagstukken uitgereikt. Dat was een paar uur later dan gepland, omdat het ministerie van Financiën er in eerste instantie de verkeerde versie op had gezet. De Kamerleden moeten de stukken tot de officiële presentatie op Prinsjesdag geheimhouden en daar ook voor tekenen.

Gisteren ontstond er ophef onder Kamerleden omdat journalisten eerder over belangrijke cijfers beschikten dan zij. De oppositie wilde onmiddellijke openbaarmaking, maar daar gingen de coalitiepartijen en het kabinet niet mee akkoord.