Armeense asielgezinnen laten zich nauwelijks uitzetten

De kwestie is actueel vanwege de zaak rond de Armeense tieners Howick en Lili. Ook in die zaak zijn er vragen over de werkelijke identiteit van hun moeder en hun grootouders.

Staatssecretaris Harbers heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid gevraagd onderzoek te doen naar de chaotische handelwijze bij hun uitzetting. Justitie wil niet bevestigen of dit onderzoek ook gaat over de identiteit van de opa en oma van de kinderen en over mogelijk gerommel met papieren.

Een advocaat probeert de moeder vanuit Armenië ook nog naar Nederland te krijgen. Dat kan moeilijker worden als blijkt dat er is gelogen over de identiteit van de moeder en andere familieleden die mogelijk in Nederland zijn.