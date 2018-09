Weer vertraging invoering nieuw alarmeringssysteem hulpdiensten

De invoering van een nieuw alarmeringssysteem voor politie, brandweer en ambulance loopt weer vertraging op. De nieuwe variant van het C2000-systeem is getest en niet goed genoeg voor gebruik, blijkt uit een brief van minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het is niet bekendgemaakt wat het probleem precies is.

Eind dit jaar zouden de hulpdiensten het nieuwe systeem kunnen gebruiken, maar dat wordt nu niet eerder dan volgend jaar. Grapperhaus noemt in de brief geen nieuwe datum.

Het uitstel betekent dat het huidige C2000-systeem langer gebruikt moet worden. Dat betekent extra onderhoudskosten, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Bovendien kan nog niet geprofiteerd worden van de besparing die het nieuwe systeem oplevert.

Meldkamers

Ook moeten extra kosten worden gemaakt voor het openhouden van meldkamers. Sommige zouden worden samengevoegd en dan met het nieuwe alarmeringssysteem gaan werken, maar ze blijven voorlopig nog zelfstandig.

Uit onderzoek is gebleken dat het huidige systeem bij grote incidenten overbelast kan raken. Maar Grapperhaus schrijft dat het huidige C2000-netwerk stabiel is. Volgens hem worden er dus geen problemen verwacht nu het nieuwe systeem iets langer op zich laat wachten.