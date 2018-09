Dalai lama over misbruik: ik weet het al sinds de jaren 90

De dalai lama zegt dat hij allang op de hoogte was van verhalen over seksueel misbruik door boeddhistische leraren. "Ik wist al die dingen al, ze zijn niet nieuw", antwoordde hij op de vraag van de NOS wat hij heeft geleerd van zijn gesprek met vier slachtoffers van gisteren. Vervolgvragen en andere vragen over het onderwerp mochten op een korte persbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam niet worden gesteld.

De boeddhistische leider zegt dat hij beschuldigingen besprak op een bijeenkomst met westerse boeddhisten in 1993. "Ik denk dat dat hoogstwaarschijnlijk over Sogyal Rinpoche ging." Dat is een van de bekendste en meest omstreden boeddhistische leraren. Volgens de vier slachtoffers had de dalai lama overigens gisteren gezegd dat hij door hun gesprek nu een aanleiding heeft om er iets mee te doen.

Tientallen slachtoffers

Verder herhaalde de geestelijk leider dat zelfdiscipline belangrijk is voor leraren en dat slachtoffers hun verhalen publiek moeten maken. "Dan zouden leraren zich zorgen kunnen maken over de schande." Tientallen slachtoffers zijn de afgelopen jaren naar buiten getreden met klachten over leraren.

Het kantoor van de dalai lama krijgt al sinds in ieder geval 1992 brieven van misbruikslachtoffers. De geestelijk leider heeft in de waarschuwingen over Sogyal in elk geval geen aanleiding gezien om afstand tot hem te bewaren.

'Zijn stem heeft meer gewicht'

Oane Bijlsma, ex-volgeling van Sogyal Rinpoche en initiatiefnemer van het gesprek met de de dalai lama, is teleurgesteld. "We zijn er al mee naar buiten getreden, hoe moeilijk dat ook is vanwege onder meer de schaamte. Er lijkt niets te zijn veranderd. En bovendien: als hij niet openlijk achter ons staat en het misbruik afkeurt... zijn stem heeft meer gewicht dan die van ons." Bijlsma vindt het tijd dat "de belangen van slachtoffers voor politieke belangen en relaties tussen de dalai lama en leraren" gaan.

Ook is zij verbaasd over het antwoord dat de dalai lama het allemaal al wist. "Hij wist gisteren bijvoorbeeld duidelijk niets over OKC." Dat is een Belgische boeddhistische sekte waarbinnen een van de vier slachtoffers, Ricardo Mendes, is geboren. Mendes zegt dat hij gisteren meerdere keren aan de geestelijk leider vertelde dat OKC foto's van de dalai lama als legitimering gebruikt.

De dalai lama bevestigde dat hij het probleem in november zal bespreken op een bijeenkomst met boeddhistische leraren in zijn Indiase woonplaats Dharamsala.