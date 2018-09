'IND-medewerkers gefrustreerd over besluit Lili en Howick'

Medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn niet gelukkig met het besluit van staatssecretaris Harbers om de Armeense kinderen Lili en Howick niet uit te zetten. Ze vinden dat ze daardoor een geloofwaardigheidsprobleem hebben, maken zich zorgen over de procedure en zijn bang dat ouders hun kinderen vaker zullen laten onderduiken.

Dat schrijft de Volkskrant op basis van gesprekken met medewerkers van de dienst en berichten op het intranet van de IND.

Harbers heeft van de week een gesprek gehad met de IND-medewerkers die bij de zaak van Lili en Howick betrokken zijn geweest om zijn beslissing toe te lichten. Maar daarmee is de onrust niet voorbij. "Ik voel echt dat we door de politiek in ons hemd worden gezet", zegt een medewerker die anoniem wil blijven.

"Wij moeten straks weer de rechtszaal in om hier gewortelde gezinnen uit te zetten naar landen waar het leven nog veel minder prettig is dan in Armeniƫ. Dan moeten wij uitleggen dat die situatie veel minder schrijnend is dan die van Howick en Lili, maar dat is in veel gevallen eigenlijk niet met droge ogen vol te houden."

Aanzetten tot wanhoopsdaden

De manier waarop het is gelukt om de Armeense tieners hier te houden roept vragen op bij de IND-medewerkers. Lili en Howick doken onder en liepen op de dag dat ze zouden worden uitgezet weg.

"Zelfs collega's die blij zijn met de uitkomst dat de kinderen mogen blijven, zijn toch ongelukkig met het proces. Omdat je nu feitelijk uitlokt dat meer ouders hun kinderen in de toekomst laten onderduiken, of aanzetten tot wanhoopsdaden."

Binnen de dienst, die altijd de aanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen, komen gevallen als dat van Lili en Howick vaker voor. "Iedereen binnen de IND [denkt] wel aan een kind of gezin dat in een vergelijkbare situatie zat en wel is uitgezet omdat het hen niet lukte de media te bespelen", aldus een medewerker.

Harbers zegt in een reactie de onrust te begrijpen. Hij noemt het gesprek dat hij maandag met de IND'ers had "een constructieve ontmoeting over een uitzonderlijke zaak".