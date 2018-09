Omstreden twitteraar Aartsen (VVD) geïnstalleerd als Kamerlid

VVD'er Thierry Aartsen is geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Hij volgt oud-minister Jeanine Hennis op, die gisteren afscheid nam. Aartsen kwam deze week in opspraak vanwege tweets die hij jaren geleden verstuurde. Hij wil nu beoordeeld worden op wat hij gaat doen in zijn nieuwe functie.

Hij herhaalde vandaag nogmaals dat hij excuses heeft aangeboden voor een tweet die hij in een vertraagde trein schreef: "Gvd! Weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven! Zelfmoordenaars, word eens creatief!"

"Die heeft emotie bij mensen opgewekt en dat hebben ze laten weten. Ik heb die mensen ook een mailtje teruggestuurd, dat ik dat heel vervelend vond en dat het heel pijnlijk was. Dat was een stukje fatsoen en dat meen ik oprecht."

Sylvana Simons

Van een berichtje over een omstreden carnavalslied over Sylvana Simons heeft hij geen spijt. "Een heerlijk Avondje NAC: zwarte piet in NAC-shirts op het veld en OW Sylvana van Rob van Daal door de speakers. #humor", twitterde hij in 2016.

"Ik ga hier niet al die tweets aflopen, ik ben net beëdigd en daar ga ik even van genieten." Hij zegt dat hij sowieso niet meer zo veel twittert. 'Ik was al een beetje overgestapt op Facebook en Instagram. Dat is iets gezelliger en daar zal ik gewoon mee door blijven gaan"

VVD-fractieleider Dijkhoff zei maandag meteen dat Aartsen welkom was als Kamerlid, ook al had die een paar "domme tweets" verstuurd.