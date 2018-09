Theatermaker Fabre beschuldigd van seksuele intimidatie: 'Geen seks, geen solo'

De gerenommeerde Belgische kunstenaar en theatermaker Jan Fabre wordt in een open brief door twintig oud-medewerkers van zijn gezelschap Troubleyn beschuldigd van seksuele intimidatie, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag.

De brief werd gepubliceerd op kunstwebsite rekto:verso. Acht medewerkers hebben hun naam onder de brief gezet. Twaalf willen anoniem blijven.

Ergernis door interview

De medewerkers besloten de brief te schrijven na uitspraken van Fabre in een interview eind juni bij de Vlaamse publieke omroep VRT. Daarin zei hij verbaasd te zijn dat een op de vier vrouwen in de cultuursector slachtoffer is van seksueel of fysiek grensoverschrijdend gedrag.

Verder stelde hij dat mensen steeds "gevoeliger" worden. Die uitspraken waren reden voor oud-medewerkers van Fabre elkaar op te zoeken en ervaringen uit te wisselen.

"Toen begonnen we in te zien dat medewerkers van Troubleyn al jaren hebben moeten laveren rond een onprofessionele en ongepaste omgang op het werk", schrijven ze. "Onze verzamelde ervaringen en getuigenissen blijken vaak zo gelijklopend dat er duidelijke patronen opvallen aan Fabres gedrag."

"Geen seks, geen solo"

In de brief sommen de medewerkers incidenten op die zouden hebben plaatsgevonden in de afgelopen twintig jaar. Fabre wordt omschreven als een wispelturige man die zijn danseressen geregeld tormenteerde met psychologische spelletjes en vernederingen. Meerdere medewerkers zochten na hun vertrek bij Fabres theatergezelschap psychologische hulp.

Daarnaast zou Fabre geregeld leden van zijn gezelschap bij hem thuis hebben uitgenodigd voor een sessie in zijn "semi-geheime fotopraktijk". "Maar dat blijkt dan uit te draaien op een gelegenheid om de performer seksueel te benaderen."

Volgens iemand die vijftien jaar geleden met Fabre werkte, gold in die tijd al het principe: "Geen seks, geen solo".

"Aan de schandpaal genageld"

Troubleyn reageerde middels een persverklaring op rekto:verso op de brief. Fabre herkent zich niet in de beschuldigingen. "En we betreuren deze aanval via de media", aldus het gezelschap. "Jan Fabre wordt aan de schandpaal genageld, zonder enige vorm van verdediging op basis van anonieme getuigenissen en moeilijk te controleren beweringen."

"Het is geen geheim dat Jan een uitgesproken karakter heeft en direct kan overkomen als regisseur. Dat betekent echter niet dat er ook sprake is van seksueel overschrijdend gedrag." Troubleyn zegt in gesprek te willen met de oud-medewerkers.

#MeToo

Fabre is al decennia een grootheid in de internationale kunstwereld en bezit in Belgiƫ de hoge ridderorde Commandeur in de orde van Leopold II. Zijn kunst is te zien in meerdere steden en zelfs het koninklijk paleis.

Vorig jaar werd de Nederlandse theater- en filmwereld op een soortgelijke manier opgeschud met de #MeToo-beschuldigingen aan het adres van voormalig regisseur, producent en castingdirector Job Gosschalk. Hij kwam november vorig jaar in opspraak toen meerdere acteurs spraken over vreemde castings bij Gosschalk waarbij ze hun kleding uit moesten trekken.