Keverkunstwerk als altaarstuk in Antwerpse kerk

Oorspronkelijk hingen er altaarstukken van Rubens, Van Dyck en Jordaens in de kerk. Die werken verhuisden echter decennia geleden naar het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. De kerk is tegenwoordig een concertzaal.

"Ik ben zeer tevreden. Het is een combinatie van referenties naar de grootmeesters, maar ook naar welke plek het vandaag is. Het is een ode aan de schilderkunst en mijn stad Antwerpen."

Fabre maakte eerder kunstwerken met keverschilden, zoals op het plafond van de Spiegelzaal van het Koninklijk Paleis in Brussel, Heaven of delight. Voor die installatie gebruikte hij anderhalf miljoen dekschilden. Die werden voor hem verzameld in Indonesiƫ, Thailand en Maleisiƫ, waar de mestkevers worden gegeten en de schilden weggegooid.