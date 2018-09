Campagne gestart tegen appen in het verkeer

De overheid start vandaag een grote campagne tegen appen en bellen in het verkeer. De kans op ongelukken is tijdens het gebruik van de smartphone een stuk groter. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de kans op een ongeluk verdubbelt als iemand in de auto belt met de telefoon in de hand. Appen verzesvoudigt de kans op een ongeval.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur geeft vanmiddag het startschot voor de jarenlange campagne. De overheid werkt daarin samen met onder meer de ANWB, Flitsmeister, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en telecomproviders.

Afgeleid door smartphone

In reclamespots op radio, tv en sociale media wordt gefocust op nieuwe technieken die voorkomen dat iemand wordt afgeleid door de telefoon. Zo valt te denken aan software die bepaalde apps uitschakelt in het verkeer. Ook wordt mensen opgeroepen om iemand niet te appen als diegene onderweg is.

Het aantal doden in het verkeer neemt sinds 2016 weer toe, na een jarenlange daling. Het kabinet werkt aan een verbod op appen op de fiets. Een wetsvoorstel hierover gaat over een paar weken naar de Tweede Kamer. Daar is brede steun voor het verbod. Appen achter het stuur is al verboden.

Jongeren

Uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren in het verkeer veel met hun telefoon bezig zijn. Meer dan 70 procent van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar appt en belt in het verkeer. Een verklaring is dat kinderen risico's minder goed kunnen inschatten en een sterker gewoontegedrag hebben. Daarom richt een van de spotjes zich ook specifiek op kinderen.

Ook automobilisten blijken vaak hun telefoon te gebruiken. Een kwart van de automobilisten bekijkt wel eens de tijdlijn van sociale media tijdens het rijden en bijna een op de vijf reageert wel eens op berichten.

Effect campagne onzeker

Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen moet men niet al te hoge verwachtingen hebben van een campagne. "De reikwijdte is beperkt. In het verkeer en zeker in de auto voelen veel mensen zich 'heer en meester'. Al zijn campagnes noodzakelijk om duidelijk te maken wat de regels en normen zijn." Overigens was de bekende BOB-campagne tegen alcohol in het verkeer wel effectief.