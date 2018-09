'Niet te hoge verwachting hebben van campagne tegen smartphone in het verkeer'

De verkeerspsycholoog vindt ook de campagne 'Word geen slaaprijder ZZZ' uit 2009 niet erg geslaagd. "Wat belangrijk is, is dat mensen die aangesproken worden ook weten dat de pakkans groot is. De hoogte van een boete is nog niet eens zo belangrijk, maar het idee dat je 'gepakt' kunt worden heeft effect."

Wat wel effectief is gebleken is de campagne van BOB. "Als jij op een feestje zegt dat je de BOB bent en vervolgens wel met bier in je handen staat, zullen mensen je daar op aanspreken. Dus een effectieve campagne want er is sprake van normatieve druk."