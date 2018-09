Trump akkoord met sancties bij inmenging in Amerikaanse verkiezingen

President Trump stemt in met sancties tegen landen of buitenlandse personen die Amerikaanse verkiezingen proberen te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het hacken van stemcomputers of het verspreiden van propaganda of onjuiste informatie.

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten daar actief onderzoek naar doen. Als er aanwijzingen zijn, moeten ze die informatie overdragen aan verschillende ministeries, die sancties kunnen instellen als ze dat nodig vinden.

Voorbeelden van sancties zijn het bevriezen van banktegoeden, het inperken van handelsverkeer en een verbod voor Amerikanen om geld te steken in bepaalde bedrijven.

Rusland

In de VS loopt het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen in 2016. Rusland zou e-mails van de Democratische Partij en de Democratische kandidaat Hillary Clinton hebben gehackt en via WikiLeaks hebben verspreid, in de hoop dat zij de verkiezingen zou verliezen en Trump zou winnen.

Rusland spreekt die beschuldigingen tegen. Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat er van Russische inmenging geen sprake is geweest en noemt het onderzoek van Mueller een heksenjacht. Eind augustus herhaalde hij dat de Chinezen de e-mails van Clinton hadden gehackt, zonder met bewijzen te komen.

Trumps inlichtingenbaas Dan Coats zegt dat de regering alles wil doen om buitenlandse beïnvloeding van de tussentijdse verkiezingen in november te voorkomen. De Amerikanen kiezen dan een nieuw Huis van Afgevaardigden, 35 nieuwe senatoren en tal van andere bestuurders.