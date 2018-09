Inspectie geeft Humanitas weer tik op de vingers

Twee verpleeghuizen van Humanitas in Rotterdam moeten de komende tijd hun kwaliteit van zorg verbeteren, vindt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op de locaties Hannie Dekhuijzen en De Leeuwenhoek zijn volgens de inspectie niet voldoende deskundige zorgverleners.

De inspectie heeft de afgelopen tijd vier locaties van Humanitas onderzocht. De zorginstelling is volgens de inspectie op de goede weg, maar voor twee locaties is nu een zogeheten aanwijzing gegeven. Dat houdt in dat er risico's zijn geconstateerd voor de veiligheid van de bewoners, maar die zijn niet acuut. De instelling krijgt acht maanden de tijd om verbetermaatregelen door te voeren.

Ouderen mishandeld

De Leeuwenhoek kwam in april in opspraak toen Trouw schreef dat er ouderen werden mishandeld door personeel en zorgbewoners. Daar is de afgelopen tijd onderzoek naar gedaan en volgens de inspectie is van geweld geen sprake. Het onderzoek is inmiddels afgesloten.

In 2016 werd Humanitas ook al eens op de vingers getikt door de inspectie. Ook toen kregen de verpleeghuizen enkele maanden de tijd om verbeteringen door te voeren. Dat is destijds gelukt. De inspectie verwacht dat Humanitas ook nu snel werk zal maken van het verbeteren van de zorg.