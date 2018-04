'Ouderen mishandeld in Rotterdams verpleeghuis'

In het Rotterdamse verzorgingshuis De Leeuwenhoek zijn het afgelopen jaar diverse ouderen mishandeld door personeel en medebewoners. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw, op basis van een getuigenverklaring en ondersteunende documenten.

De mishandelingen lopen uiteen van verbale agressie tot fysiek geweld. Ook maakte het personeel zich volgens de anonieme bron schuldig aan diefstal en kregen ouderen soms niet de medicatie die ze nodig hadden.

Gijsbert van Herk, voorzitter van de raad van bestuur van stichting Humanitas waar De Leeuwenhoek onder valt, zegt tegen Trouw een deel van de klachten te herkennen. Hij noemt het aantal incidenten op een aantal van 10.000 cliƫnten echter "superweinig, al is dat geen excuus".

Van Herk wijst op de multiculturele buurt in het centrum van Rotterdam waarin De Leeuwenhoek staat: "Als wij met de Nederlandse bril van een hbo-verpleegkundige uit Maastricht naar de zorg in De Leeuwenhoek kijken, ja, dan gebeuren er dingen die niet kunnen. Kijk je er met een Antilliaanse bril naar, dan vraag je je af: wat is het probleem?"

Dementie

In het verpleeghuis wonen ouderen met dementie. In 2016 stond De Leeuwenhoek op een zwarte lijst van de inspectie, maar een jaar later verdween het verzorgingshuis van die lijst.

Begin dit jaar meldde Humanitas een incident bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, maar het is niet duidelijk wat er toen precies is gebeurd. Wel is overwogen om aangifte te doen bij de politie.

Behandelaars stuurden eerder dit jaar een brandbrief naar het management, waaruit bleek dat ze niet meer konden instaan voor de veiligheid van hun cliƫnten.

Vanaf morgen wordt een televisieserie over het verzorgingshuis uitgezonden op NPO 2. De misstanden hebben zich volgens de anonieme bron buiten het oog van de makers van de serie afgespeeld.