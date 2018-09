Britt en haar baby nog vast in Egypte na onverwachte bevalling

De 18-jarige Britt en haar baby zitten nog altijd in Egypte. Terugvliegen naar Nederland mag niet; de papieren die daarvoor nodig zijn, ontbreken. De Rotterdamse beviel in augustus in de Egyptische badplaats Hurghada van een zoon. Ze wist niet dat ze zwanger was.

De vrouw kreeg al een noodpaspoort voor haar kind. Een geboorteakte krijgen is nog niet gelukt, omdat de vader van haar zoontje niet bekend is. Ze heeft het document nodig om het land uit te kunnen. "Een ongehuwde moeder zonder vader kan geen kind registreren", zegt de moeder van Britt tegen RTV Rijnmond.

Een Egyptische advocaat die door de ambassade is toegewezen, blijft proberen om de autoriteiten zover te krijgen Britt en haar zoontje toch te laten reizen. Maar vooralsnog is er dus geen uitzondering gemaakt op de regels.

Formaliteiten

In een reactie laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat de Egyptische autoriteiten allerlei formaliteiten moeten afhandelen. "Wij proberen daar zoveel mogelijk bij te helpen." Een woordvoerder zegt te snappen dat de familie naar Nederland wil. "We hopen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost."

Britt en haar moeder hadden eerst wel vertrouwen in een goede afloop, maar nu beginnen ze zich zorgen te maken. Verder gaat het met Britt en haar baby goed, vertelt de moeder van de 18-jarige.

"Ze heeft wel een dipje. Het is voor ons teleurstelling op teleurstelling. Maar we houden ons sterk met één doel in gedachten: naar huis gaan met de hele familie."