18-jarige Rotterdamse gestrand in Egypte na onverwachte bevalling

Oma reageerde in eerste instantie geschokt op de komst van baby Yassin, maar over die schok is ze nu wel heen. Direct na het belletje vloog ze naar Egypte, met een koffer vol in allerijl gekochte babyspullen. "Toen ik de foto zag, was ik verliefd. Het kindje is meer dan welkom."

De familie wil het liefst zo snel mogelijk naar huis, maar dat is moeilijk omdat de vader niet bekend is. De vader is nodig om het kind aan te geven, zodat er een paspoort aangevraagd kan worden. "Dit is een onenightstand geweest en de vader is niet op te sporen nu", zegt Van Baarle.

Vervelende situatie

De Nederlandse ambassade spreekt van een vervelende situatie. "We snappen heel goed dat Britt zo snel mogelijk naar huis wil reizen met haar kind. Wij begrijpen dat haar baby onverwacht ter wereld kwam. Hierdoor kost het, zeker in Egypte, helaas wat meer tijd dan normaal om een reisdocument te krijgen."

De ambassade gaat Britt en haar familie helpen "om de situatie zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen".