Noodpaspoort voor baby van 18-jarige Britt die onverwachts beviel in Egypte

De 18-jarige Britt uit Rotterdam die in Egypte tot haar verrassing moeder werd, kan waarschijnlijk toch op korte termijn met haar kindje terug naar Nederland komen. Haar moeder zegt tegen RTV Rijnmond dat ze donderdag een noodpaspoort kan ophalen in Caïro.

Britt beviel vorige week tijdens een vakantie in de Egyptische badplaats Hurghada van een zoon, terwijl ze niet wist dat ze zwanger was. Ze wil graag snel naar huis, maar dat is moeilijk omdat de vader niet bekend is. Die vader is nodig om het kind aan te geven.

In eerste instantie leek het daardoor weken te gaan duren, tot frustratie van de familie. Maar met hulp van een ingevlogen advocaat en de ambassade, is er nu toch schot in de zaak gekomen.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat vanwege de privacy niet bevestigd kan worden dat het noodpaspoort is geregeld. Maar volgens de woordvoerder wordt er alles aan gedaan om moeder en zoon terug naar Nederland te krijgen.