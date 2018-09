Noord-Korea en VS willen elkaar opnieuw ontmoeten

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar waarschijnlijk opnieuw ontmoeten. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis heeft Trump een brief van de Noord-Koreaanse leider ontvangen, met daarin de vraag een tweede top tussen de VS en Noord-Korea te organiseren.

Het Witte Huis omschrijft de brief als "warm" en "heel positief". Trump staat volgens zijn woordvoerder open voor een tweede ontmoeting tussen beide landen. "We zijn al bezig met het voorbereiden van de ontmoeting", zei ze.

Ernstige bezorgdheid

Kim en Trump spraken op 12 juni met elkaar in Singapore. Ze spraken urenlang over de denuclearisering van Noord-Korea en bereikten een intentieverklaring, waarin ze globale, niet-bindende afspraken maakten.

De twee landen spraken af dat Noord-Korea zich committeert zich aan "de volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland" en dat beide landen naar een "blijvende en stabiele" vrede streven.

Volgens experts komt er van de denuclearisatie van Noord-Korea echter niet veel terecht. Eind juli beweerden Amerikaanse overheidsfunctionarissen dat Noord-Korea nog altijd werkt aan raketten die de VS kunnen bereiken.

En atoomwaakhond IAEA vorige maand uitte "zijn ernstige bezorgdheid" over de situatie in Noord-Korea, omdat er geen aanwijzingen zijn dat het land gestopt is met zijn atoomprogramma.