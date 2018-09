Trump sluit Palestijnse diplomatieke vertegenwoordiging in Washington

President Trump sluit de missie van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO in Washington. Als reden voert hij aan dat de Palestijnen niet serieus willen praten over vrede met Israël. Amerika waarschuwde de Palestijnen vorig jaar al dat deze stap gezet zou worden als er geen vooruitgang op dat vlak werd geboekt.

Op hun beurt zeggen de Palestijnen dat Amerika tientallen jaren van samenwerking en betrokkenheid bij het vuilnis zet met het sluiten van de diplomatieke vertegenwoordiging.

Trump is bezig met een vredesplan voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het is niet duidelijk wanneer hij dat plan presenteert.

Jeruzalem

De regering-Trump heeft verschillende maatregelen genomen die kwaad bloed zetten bij de Palestijnen. Zo trokken de Verenigde Staten hun steun in voor UNWRA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Die organisatie is onder meer betrokken bij scholen, gezondheidscentra en noodhulpprogramma's op de Westelijke Jordaanoever, in Gaza, Jordanië, Libanon en Syrië.

Vorig jaar erkende president Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël en gaf hij opdracht om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar die stad te verhuizen. Bij gewelddadige demonstraties tegen dat besluit kwamen tientallen Palestijnen om het leven.