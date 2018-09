Brein achter mislukte helikopterontsnapping opgepakt

Met de aanhouding van een 39-jarige man uit Bergen op Zoom heeft de politie nu ook de laatste verdachte van een spectaculaire ontsnappingspoging met een helikopter achter de tralies. De man meldde zich volgens Het Parool vorige week woensdag zelf bij de politie. Samen met de acht andere nog levende verdachten staat hij morgen voor de rechter.

De nu aangehouden man wordt door de politie gezien als 'regisseur' van het plan om op 11 oktober 2017 Benaouf A. - een topcrimineel uit de Amsterdamse onderwereld - te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Het idee was om met een helikopter en bewapend met kalasjnikovs boven de luchtplaats van de gevangenis te gaan hangen en A. met een touw en autoband naar boven te takelen.

Wat de verdachten niet wisten, was dat de verhuurder van de helikopter argwaan had gekregen en de politie inschakelde. Die nam de operatie over, wachtte de groep 'undercover' op en kon een groot deel van de mannen direct aanhouden.

In Parijs aangehouden

Dat lukte niet bij alle verdachten. Tijdens een wilde achtervolging schoot de politie een 30-jarige man uit Frankrijk dood. De Colombiaan die de bewuste helikopter had moeten vliegen, kon pas later in Parijs worden aangehouden; hij is uitgeleverd aan Nederland. En de 39-jarige 'regisseur' van de ontsnapping, de man uit Bergen op Zoom, wist tot vorige week woensdag uit handen van de politie te blijven.

Bij een pro-formazitting eerder dit jaar sprak het Openbaar Ministerie van "een goed georganiseerd en voorbereid kapingsplan". Het OM noemde het schokkend dat zulke jonge verdachten, tussen de 19 en 27 jaar, zo'n plan bedenken en proberen uit te voeren.

El Salvador

In maart van dit jaar liet Henk Koopman, advocaat van de helikopterpiloot, weten dat de Colombiaan de ontsnappingspoging had willen saboteren. Hij betitelt zijn cliƫnt als 'El Salvador' (de verlosser).

Volgens de raadsman wilde de piloot zijn petje in de turbine van de helikopter gooien zodat die onklaar zou zijn gemaakt. "Hij is eigenlijk een hoeder van de rechtsstaat", aldus Koopman bij 1Limburg.

Vanaf morgen dient de strafzaak tegen alle verdachten.

Benaouf A. zit een celstraf van twaalf jaar uit voor zijn rol in de liquidatie van Najeb Bouhbouh in oktober 2012 bij een hotel in Antwerpen. Kort na de mislukte bevrijdingsactie is hij volgens Omroep Brabant overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Hij hoeft zelf niet voor de rechter te komen, omdat ontsnappen op zich niet strafbaar is.