Podcast De Dag: is Zweden nog een sociale voorbeeldstaat?

De kwaliteit van leven is hoog, de regering links en de mensen zijn gelukkig. Dat is het beeld dat veel mensen hebben van Zweden. Dreigt dat te veranderen nu een rechts-populistische partij flink heeft gewonnen bij de verkiezingen? Nee hoor. En Ruben Dieleman legt je in De Dag uit waarom. Hij onderzoekt populisme aan de universiteit in Göteborg en woont drie jaar in Zweden.

En in Zuid-Korea gaat een park open voor kinderen die uit dat land geadopteerd zijn. Radio 1-presentator Mischa Blok is één van die kinderen. Er komt een foto van haar in het park te hangen met een bericht voor haar biologische moeder.