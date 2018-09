Basisscholen zetten vooral in op extra personeel om werkdruk te verlichten

Basisscholen hebben van het kabinet extra geld gekregen om de werkdruk te verlichten. De PO-raad, de koepelorganisatie voor het primaire onderwijs, heeft onderzocht hoe dat budget wordt ingezet door de scholen.

"Heel veel teams hebben de logische keuze gemaakt om meer personeel in te zetten", zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad, in het NOS Radio 1 Journaal. Uit het onderzoek blijkt dat het geld naar verwachting vooral gaat naar meer onderwijsassistenten, meer leerkrachten en meer vakleerkrachten.

Eerder dit jaar werd bekend dat het kabinet voor het basisonderwijs deze kabinetsperiode in totaal 700 miljoen euro extra heeft uitgetrokken. Dit geld is bestemd voor de salarissen van leraren en voor het verminderen van de werkdruk. Scholen hebben voor dit schooljaar 237 miljoen euro gekregen om dat doel te bereiken.

Onderwijsassistententekort

"Er wordt dus heel veel gekozen voor meer onderwijsassistenten, in bijna driekwart van de gevallen", zegt Den Besten. Als gevolg is in de Randstad behalve een lerarentekort inmiddels ook sprake van een tekort aan onderwijsassistenten. Een andere populaire manier om de werkdruk aan te pakken, is de administratieve last voor het personeel verminderen.

Een ruime meerderheid van de bestuurders verwacht dat de extra middelen daadwerkelijk helpen. Een op de zes schoolbesturen gaf echter aan geen vermindering van de werkdruk te verwachten.

Extra vacatures

Een ruime meerderheid van de schoolbesturen heeft aangegeven dat de inzet van extra middelen heeft geleid tot meer vacatures voor onder andere onderwijsassistenten en vakleerkrachten. Twee derde van de bestuurders verwacht dat zij alle vacatures ingevuld krijgen. Een op de vijf verwacht dat de openstaande vacatures niet ingevuld worden.

Met ingang van dit nieuwe schooljaar hebben schoolbesturen gemiddeld genomen 0,41 vacatures die zij niet kunnen invullen.