'Plasticvanger' van Nederlandse ontwerper vertrokken uit San Francisco

Een enorm gevaarte is vertrokken uit San Francisco op weg naar de Stille Oceaan om daar te doen waar het voor is ontworpen: de plastic soep in de oceaan tussen Californië en Hawaï opruimen. De 'plasticvanger' is ontworpen door de 24-jarige Nederlander Boyan Slat. Hij heeft het bedrijf Ocean Cleanup opgericht.

De 600 meter lange installatie wordt gesleept naar de plastic soep die in de oceaan drijft en die drie keer de grootte van Frankrijk is, de zogeheten Great Pacific Garbage Patch. Het afval daar weegt zo'n 80 miljoen kilo.

De tocht van de installatie is te volgen via een live-stream. Het schip zet eerst koers naar een eiland op zo'n 450 kilometer uit de kust, waar de komende twee weken de allerlaatste tests worden gedaan. Dan gaat de reis nog zo'n 1800 kilometer verder, naar de plastic soep.

Hoe het systeem van Boyan Slat precies werkt, leggen we je in deze video uit: