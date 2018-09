'Regering-Trump sprak met Venezolaanse oppositie over afzetten Maduro'

Medewerkers van de Amerikaanse regering hebben in het geheim gesproken met rebellengroeperingen in Venezuela. Volgens The New York Times namen zij plannen door om het regime van president Maduro omver te werpen. De krant sprak met Amerikaanse ambtenaren en een voormalige leider van het Venezolaanse leger over de ontmoetingen.

Het Witte Huis wil de berichten tegenover The New York Times niet bevestigen. In een verklaring staat alleen dat het belangrijk is om "in gesprek te zijn met alle Venezolanen die democratie willen". Dat moet leiden tot "positieve verandering in een land dat zoveel heeft geleden onder Maduro".

De gesprekken vonden volgens de krant afgelopen jaar plaats. Uiteindelijk zouden de Amerikanen hebben besloten om de samenwerking met de rebellen niet door te zetten. De plannen zijn toen in de ijskast gezet.

Varkensbaai

In het verleden heeft de VS zich vaker in het geheim bemoeid met de politiek in Zuid-Amerikaanse landen, met name tijdens de Koude Oorlog. Onder meer in Cuba (Invasie in de Varkensbaai), Panama (Amerikaanse invasie in 1989), Braziliƫ (staatsgreep in 1964) en Chili (bemoeienis met verkiezingen in 1964) werden rebellen gesteund en coups gepland door Amerikaanse inlichtingendiensten.

In veel Zuid-Amerikaanse landen ligt Amerikaanse bemoeienis daarom nog altijd gevoelig. "Dit nieuws zal in de regio inslaan als een bom", zegt Mari Carmen Aponte, ten tijde van president Obama topdiplomaat in Latijns-Amerika, tegen de krant.

Amerikaanse agressie

Voor president Maduro is het nieuws koren op zijn molen. Hij beschuldigt de Verenigde Staten wel vaker van agressie en zegt dat de Amerikanen erop uit zijn hem af te zetten. Maduro heeft Trump eerder "een keizer" en "de nieuwe Hitler" genoemd.

President Trump noemt Maduro op zijn beurt een dictator. Hij zei vorig jaar dat hij militair ingrijpen in Venezuela niet uitsluit, om Maduro aan de kant te zetten.

Ook in eigen land ligt Maduro onder vuur. Venezuela kampt met een economische crisis, er heerst veel armoede en veel Venezolanen vinden dat Maduro te veel macht naar zich toetrekt.