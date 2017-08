Trump sluit militair ingrijpen in Venezuela niet uit

De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat hij militair ingrijpen in Venezuela niet uitsluit. Op zijn golfclub in New Jersey zei hij dat Amerika veel opties voor Venezuela heeft, en dat een militaire operatie zeker iets is waarvoor hij zou kunnen kiezen.

Later maakte het Witte Huis bekend dat een verzoek van de Venezolaanse president Maduro om met Trump te praten, is afgewezen. In een verklaring staat dat Trump graag met de leider van Venezuela zal praten zodra de democratie in dat land is hersteld.

De Venezolaanse minister van Defensie noemt Trumps opmerking een daad van gekte en vergaand extremisme.

Yankees

Met zijn opmerkingen over een mogelijke militaire interventie lijkt Trump in te gaan tegen het beleid van zijn eigen regering. De verslechterende situatie in Venezuela zal volgende week zeker aan de orde komen tijdens een zesdaags bezoek van vice-president Pence aan verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Algemeen wordt aangenomen dat Pence de Latijns-Amerikaanse landen zal oproepen Venezuela samen onder druk te zetten.

De Nationale Veiligheidsadviseur, McMaster, zei vorige week dat de VS geen voedsel moet geven aan de anti-Amerikaanse sentimenten in de regio. Volgens hem moet Washington Maduro geen munitie geven om de "Yankees" de schuld te geven van de crisis in zijn land. McMaster zegt dat hij het belangrijk vindt dat de VS en de landen in de regio met één mond spreken.

Sancties

De VS heeft tot nu toe vooral strafmaatregelen tegen leden van het Venezolaanse regime ingesteld. Van economische sancties is tot nu toe niet veel terechtgekomen. De Amerikaanse olie-industrie verzet zich tegen een boycot van Venezuela.

In het verdere verleden heeft de VS een aantal keren militair ingegrepen in Latijns-Amerika. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1989 toen Amerikaanse troepen een eind maakten aan de militaire dictatuur van generaal Noriega in Panama.