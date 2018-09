Armeense tieners Lili en Howick mogen blijven

De Armeense tieners Lili (12) en Howick (13) mogen in Nederland blijven. Staatssecretaris Harbers (VVD) heeft zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt om van de regels af te wijken, zodat de kinderen niet worden uitgezet naar Armenië.

De twee verdwenen vannacht "plotseling" uit het huis van hun grootouders in Wijchen. Ze zouden vandaag worden uitgezet. Waar de kinderen op dit moment zijn, is niet duidelijk.

Actuele ontwikkelingen

"In de zaak van de kinderen Lily en Howick heeft de Nederlandse overheid samen met de Armeense autoriteiten alles gedaan wat mocht worden verwacht om een solide opvang in Armenië te regelen. Armenië is een veilig land waar de kinderen met hun moeder kunnen worden herenigd", aldus het ministerie.

"Actuele ontwikkelingen die zich in deze zaak de afgelopen uren hebben voorgedaan hebben er echter toe geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd. De staatssecretaris heeft daarom, alles overwegend, besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven. De betrokken instanties doen er alles aan om te weten te komen of de kinderen nu veilig zijn en waar zij zijn."

Geen uitzondering maken

Harbers zei gisteren nog dat de twee zouden worden uitgezet. Hij zag toen geen reden om dat te veranderen. Ook premier Rutte zei op zijn wekelijkse persconferentie dat er geen uitzondering gemaakt zou worden omdat anders het draagvlak voor het asielbeleid verdwijnt.

Vandaag riep de politie de hulp in van burgers bij de zoektocht naar de kinderen. Dat leidde tot veel verontwaardiging op sociale media. Peter R. de Vries twitterde: "Alsof ze in handen van justitie beter af zijn. Wat een gotspe!! Ze mogen bij mij onderduiken, iedereen die hen aangeeft is een NSB'er."

De kinderen en hun moeder hebben jaren geprocedeerd om hier te mogen blijven. Vorige maand bepaalde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, definitief dat de kinderen terug moesten naar Armenië. Hun moeder was vorig jaar al naar dat land vertrokken.