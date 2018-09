Howick en Lili vermist, weggelopen bij pleeggezin

Howick en Lili, de kinderen die vandaag zouden worden uitgezet naar Armenië, worden vermist. Ze zijn vannacht bij hun pleeggezin weggelopen. Waar ze nu zijn, is niet bekend. Dat bevestigt het ministerie van Justitie tegenover de NOS.

De zaak zorgde voor veel beroering sinds de Raad van State eind vorige maand definitief oordeelde dat de twee niet in Nederland konden blijven. Howick (13) en Lili (12) kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland. Ze zijn in Rusland geboren, groeiden op in Den Haag en zijn nog nooit in Armenië geweest. Ook spreken ze de taal niet.

Sinds hun aankomst in Nederland poogde het gezin zonder succes asiel te krijgen. Hun moeder werd vorig jaar al uitgezet naar Armenië.

Uiterste poging

Gisteren waagde advocaat Flip Schüller namens de kinderen nog een laatste poging om uitzetting van de tieners te voorkomen. Hij vroeg om een voorlopige voorziening voor de kinderen, omdat het niet goed zou gaan met de moeder.

De rechter ging daar niet in mee. Volgens hem was er geen officiële diagnose gesteld en moest er langdurig onderzoek worden gedaan om vast te stellen hoe de moeder eraan toe is. Verder zei hij dat er afspraken waren gemaakt over onderdak, scholing en financiële ondersteuning voor de kinderen.

Eerder liet ook al het kabinet weten vast te houden aan de uitzetting van de kinderen. Staatssecretaris Frank Harbers zei dat de zaak acht keer juridisch is beoordeeld en dat de uitkomst steeds was: Armenië is een veilig land. Premier Mark Rutte ging gisteren na afloop van de ministerraad kort in op de zaak. "We moeten streng zijn", zei hij.