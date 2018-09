Rechter: uitzetting Lili en Howick niet uitgesteld

De uitzetting van de kinderen Lili en Howick naar Armenië wordt niet uitgesteld. Dat heeft de kort-gedingrechter in Amsterdam bepaald. Advocaat Schüller was naar de rechter gestapt in een laatste poging te voorkomen dat de tieners morgen worden uitgezet.

Volgens de rechter zijn er geen redenen waarom de uitzetting van de kinderen niet kan doorgaan.

Schüller had gevraagd om een voorlopige voorziening voor de kinderen, omdat het niet goed gaat met de moeder. Volgens de advocaat heeft een onafhankelijke psychiater de moeder in Armenië onderzocht op verzoek van voogdij-instantie Nidos.

Geen officiële diagnose

Die psychiater heeft volgens de advocaat geconcludeerd dat ze moet worden opgenomen in een kliniek en zolang niet voor de kinderen kan zorgen. Volgens de advocaat betekent dat dat Lili en Howick langere tijd in een kindertehuis moeten blijven.

Volgens de advocaat is dit nieuwe informatie, die uitstel van de uitzetting rechtvaardigt, maar de rechter is het daar niet mee eens. Verder moet er langdurig onderzoek worden gedaan om vast te stellen hoe de moeder eraan toe is. Volgens de rechter is geen officiële diagnose gesteld.

Daarnaast blijkt uit de stukken die zijn ingebracht door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dat er afspraken zijn gemaakt over onderdak, scholing en financiële ondersteuning, zegt de rechter. Ook is niet gebleken dat er onvolkomenheden in de uitspraak van de Raad van State staan.

Vanmorgen werd bekend dat het kabinet vasthoudt aan de uitzetting van de kinderen. Staatssecretaris Harbers zei dat de zaak acht keer juridisch is beoordeeld en dat de uitkomst steeds was: Armenië is een veilig land. Lili en Howick zijn nooit in Armenië geweest en spreken de taal niet.