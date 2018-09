Politie roept hulp in van burgers bij zoektocht naar Lili en Howick

De politie roept de hulp in van burgers bij de zoektocht naar Lili (12) en Howick (13), de kinderen die zijn weggelopen kort voordat ze zouden worden uitgezet naar Armenië. Er is inmiddels aangifte gedaan van vermissing van de tieners. De politie "maakt zich zorgen over de veiligheid en het welzijn van de kinderen", staat geschreven in een persbericht.

Lili en Howick verdwenen vannacht volgens de politie "plotseling" uit het huis van hun grootouders in Wijchen bij Nijmegen. Het is onduidelijk of de kinderen ergens zijn ondergedoken.

Voogdij-instelling Nidos was verantwoordelijk voor de uitzetting van de kinderen. Gisteravond was er nog een Nidos-medewerker in het huis van de grootouders. "Een detentiecentrum is geen geschikte plek voor kinderen. Daarom hebben we gekozen voor deze constructie", laat de organisatie weten.

Toch konden de kinderen weglopen. Het Nidos onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Beroering

De zaak zorgde voor veel beroering sinds de Raad van State eind vorige maand definitief oordeelde dat de twee niet in Nederland konden blijven. Howick (13) en Lili (12) kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland. Ze zijn in Rusland geboren, groeiden op in Den Haag en zijn nog nooit in Armenië geweest. Ook spreken ze de taal niet.

Sinds hun aankomst in Nederland poogde het gezin zonder succes asiel te krijgen. Hun moeder werd vorig jaar al uitgezet naar Armenië.