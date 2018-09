Ouders baby Hannah hadden ontvoering 'tot in de puntjes voorbereid'

In de rechtszaal wordt er door het inmiddels gebrouilleerde stel over en weer met modder gegooid. Kim stelt dat Rowan haar met een flinke stapel leugens heeft doen geloven dat ze in haar recht stond. Rowan zou verteld hebben dat Hannah meegenomen mocht worden, maar dat de pleegouders dat nog niet wisten.

Andersom vertelt Rowan dat Kim alles gepland heeft en dat hij zich juist afzijdig heeft gehouden.

Hij zou pas op het laatste moment direct betrokken geraakt zijn bij het plan om Hannah mee te nemen. "Zij heeft alles uitgezocht. Ik ben meegegaan in haar idee", zegt hij. "Ik hield van haar en het is moeilijk om te zien dat een moeder haar kindje mist. Ik miste haar zelf ook natuurlijk."

'Gruwelijk te liegen'

De rechter zegt dat ze niet allebei gelijk kunnen hebben. "Een van de verdachten zit gruwelijk te liegen. Of u allebei. Heeft u het niet gewoon samen bedacht?", vraagt hij zich af.

De twee ontkennen dat stellig: de ander is verantwoordelijk voor het plan, wordt er over en weer gezegd. Toch blijkt uit WhatsAppberichten dat het duo in december 2017 al bezig is met het plannen van een mogelijke ontvoering.

De officier van justitie gelooft ze daarom niet. De ontvoering is "tot in de puntjes voorbereid". En beide verdachten hadden een "significante rol", zegt hij.

Uit het dossier blijkt dat ze op 22 februari onder valse naam een huisje boeken in een vakantiepark in Bad Bentheim in Duitsland, vlak bij de grens met Nederland. Daar brengen ze op 23 februari al een hoop van hun eigen spullen mee. Ook zijn er babyspullen gekocht die daar klaargelegd worden.