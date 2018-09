OM eist achttien maanden cel voor ouders ontvoerde baby Hannah

Het Openbaar Ministerie heeft achttien maanden gevangenisstraf geƫist tegen de ouders van de begin dit jaar ontvoerde baby Hannah. Zes maanden van de straf zijn voorwaardelijk en er is een proeftijd van drie jaar.

De biologische ouders van baby Hannah namen haar in februari mee bij de pleegmoeder vandaan, nadat het kind uit huis was geplaatst. Dat gebeurde nadat de zes weken oude baby in oktober in het ziekenhuis opgenomen werd.

Artsen constateerden toen twee gebroken ribben, letsel aan een voetje en blauwe plekken. De twee 26-jarige ouders werden vervolgens aangehouden op verdenking van mishandeling. Het kind ging naar een pleeggezin.

Wanhoopsdaad

Maar op 26 februari dit jaar werd Hannah bij een supermarkt in Eersel door de biologische vader uit de maxicosi gegrist toen de pleegmoeder met de baby naar buiten kwam. Na de ontvoering werd er groot alarm geslagen, inclusief een Ambert Alert. Uiteindelijk werden ze diezelfde dag teruggevonden op een vakantiepark in Bad Bentheim in Duitsland, vlak bij de grens met Nederland.

Volgens de ouders was de ontvoering een wanhoopsdaad. "Wij zijn de biologische ouders. Daarom vinden wij dat we voor ons kind moeten zorgen", zei haar vader vandaag in de rechtszaal in Den Bosch.

Tijdens de zaak wijzen de twee ouders, die inmiddels niet meer bij elkaar zijn, naar elkaar als brein van de ontvoering. Voor de officier van justitie maakten die beschuldigingen weinig uit. "Samen uit, samen thuis", was de conclusie. De twee zouden beiden voldoende op de hoogte zijn van de geplande ontvoering.

Valse naam

Volgens het OM was de ontvoering goed voorbereid. De ouders hadden een vakantiehuisje in Duitsland geboekt onder valse naam. Ook kenden ze het adres van de pleegouders waar Hannah verbleef en waren ze op de hoogte van de kentekens van hun auto's.

Vandaag diende in de rechtbank van Den Bosch alleen de zaak over de ontvoering. De beschuldigingen van mishandeling worden op een ander tijdstip behandeld.